20 июля 2016, 05:09

Рейс Москва – Благовещенск задержали более чем на сутки

Рейс авиакомпании "Вим-Авиа" прилетит из Москвы в Благовещенск с опозданием больше чем на сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта Благовещенска.

Первоначально рейс должен был прилететь во вторник в 2 часа ночи.

В 8:50 по московскому времени в Благовещенск прилетит Boeing-767 и заберет пассажиров с билетами на 19 и 20 июля. Причиной задержки уже второго рейса "Вим-Авиа" в Москву в справочной службе назвали позднее прибытие самолета под рейс в столице.

Во вторник аэропорт Благовещенска сообщил, что из-за значительной задержки рейса иногородние пассажиры размещены в гостинице города, им были предложены обед и ужин, аэропорт бесплатно предоставил камеры хранения для багажа. Желающим переоформили авиабилеты на рейсы других авиакомпаний.

