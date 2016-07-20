Рейс Москва – Благовещенск задержали более чем на сутки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейс авиакомпании "Вим-Авиа" прилетит из Москвы в Благовещенск с опозданием больше чем на сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта Благовещенска.

Первоначально рейс должен был прилететь во вторник в 2 часа ночи.

В 8:50 по московскому времени в Благовещенск прилетит Boeing-767 и заберет пассажиров с билетами на 19 и 20 июля. Причиной задержки уже второго рейса "Вим-Авиа" в Москву в справочной службе назвали позднее прибытие самолета под рейс в столице.

Во вторник аэропорт Благовещенска сообщил, что из-за значительной задержки рейса иногородние пассажиры размещены в гостинице города, им были предложены обед и ужин, аэропорт бесплатно предоставил камеры хранения для багажа. Желающим переоформили авиабилеты на рейсы других авиакомпаний.