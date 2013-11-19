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Авиа и аэропорты

19 ноября 2013, 14:33

Степень износа воздушного транспорта в России составляет 50 процентов

самолеты авария авиа и аэропорты эксплуатация

Фото: ИТАР-ТАСС

Степень износа основных производственных фондов воздушного транспорта России составляет 50 процентов, сообщил на пресс-конференции председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, средний возраст лайнеров на магистральных линиях достигает 17 лет, а региональная авиация эксплуатирует 30-летние самолеты.

"Необходимо ужесточить требования к выдаче сертификатов летной годности", - подчеркнул Шапкин.

Отметим, что общий объем авиаперевозок в России превышает 77 миллионов человек в год.

Основной причиной авиакатастроф (47 процентов случаев) становятся ошибки пилотов, в 13 процентах, а катастрофах виноваты наземные службы и в 8 процентах люди в самолетах погибают от терактов.

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Напомним, очередная трагедия произошла вечером 17 ноября. При заходе на посадку в аэропорту Казани разбился самолет, летевший из Москвы. По предварительным данным, погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа. В списке погибших значатся два иностранца и жители 19 регионов России, в том числе один москвич.

Семьям погибших в катастрофе самолета выплатят по 2 миллиона рублей от страховой компании и еще по миллиону от администрации республики Татарстан за счет резервного фонда.

23-летний лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан". По факту трагедии Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

В настоящее время следствие рассматривает пять возможных причин катастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, ошибка в работе диспетчеров и погодные условия. Точную причину аварии помогут выяснить бортовые самописцы, которые найдены на месте трагедии.

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