Причиной крушения "Superjet-100" стала ошибка пилотов

Фото: ИТАР-ТАСС

Причиной катастрофы российского пассажирского самолета "Superjet-100", которая произошла 9 мая 2012 года, был признан человеческий фактор. Неполадок в работе самолета не обнаружилось.

"Причиной катастрофы "Superjet-100" в Индонезии признан человеческий фактор. Самолет был полностью исправен, неполадок обнаружено не было. Соответствующий протокол подписан сегодня в Индонезии", - сообщил РИА Новости один из специалистов, принимавший участие в расследовании.

Однако по его словам, подписание протокола не означает, что в истории поставлена точка.

Он добавил, что сторонам предстоит согласовать подписанные документы в различных инстанциях. Официальные причины катастрофы будут объявлены в конце октября текущего года.

Напомним, 12 сентября стало известно о том, что российские специалисты отправились в Индонезию для согласования протокола о причинах крушения "Superjet-100". Российские официальные лица не раз утверждали, что самолет был исправен и причиной аварии стала ошибка пилотов.