Причиной крушения "Superjet-100" стала ошибка пилотов

Фото: ИТАР-ТАСС
Причиной катастрофы российского пассажирского самолета "Superjet-100", которая произошла 9 мая 2012 года, был признан человеческий фактор. Неполадок в работе самолета не обнаружилось.
"Причиной катастрофы "Superjet-100" в Индонезии признан человеческий фактор. Самолет был полностью исправен, неполадок обнаружено не было. Соответствующий протокол подписан сегодня в Индонезии", - сообщил РИА Новости один из специалистов, принимавший участие в расследовании.
Однако по его словам, подписание протокола не означает, что в истории поставлена точка.
Он добавил, что сторонам предстоит согласовать подписанные документы в различных инстанциях. Официальные причины катастрофы будут объявлены в конце октября текущего года.
Напомним, 12 сентября стало известно о том, что российские специалисты отправились в Индонезию для согласования протокола о причинах крушения "Superjet-100". Российские официальные лица не раз утверждали, что самолет был исправен и причиной аварии стала ошибка пилотов.
Крушение "Superjet-100"9 мая 2012 года самолет "Sukhoi Superjet-100", выполнявший демонстрационный полет в Индонезии, врезался в гору Салак. Погибли 45 человек - все, кто находился на борту. В серии демонстрационных полетов самолетом управлял российский экипаж.