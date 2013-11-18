Авиакомпания "Татарстан" приостановила эксплуатацию Boeing-737

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиакомпания "Татарстан" приняла решение приостановить эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing-737, сообщается на официальном сайте компании.

Напомним, катастрофа произошла в аэропорту Казани вечером 17 ноября. В 19.25 при заходе на посадку разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Самолет упал на землю, после чего загорелся. Погибли все 50 человек, находившихся на борту, - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан".

Следствие рассматривает пять возможных версий авиакатастрофы в Казани: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров. Разобраться в причинах катастрофы помогут данные с "черных ящиков".