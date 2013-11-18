Правительство Татарстана выплатит по 1 млн рублей семьям погибших

Родственники погибших в авиакатастрофе в Казани получат компенсации

Сегодня в Татарстане объявлен день траура. Родственникам погибших президент республики поручил выплатить по 1 миллиону рублей. Об этом в эфире радио "Москва FM" рассказал руководитель пресс-службы президента республики Татарстан Андрей Кузьмин.

"В казанском аэропорту организован пресс-центр, где граждане могут получить самую свежую информацию по ситуации", - рассказал он.

По словам Кузьмина, в настоящее время отменены 5 авиарейсов в Казань, еще 20 задерживаются, среди них три международных. В казанском аэропорту отменены вылеты трех рейсов в Москву и по одному в Санкт-Петербург и Алма-Ату.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Погибли все находившиеся на борту - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан", рейс U9 363.

В настоящее время опознаны тела десяти погибших – девяти москвичей и одного жителя Московской области.

Аэропорт Казани закрыт до 12.00, все рейсы перенаправляются Чебоксары, Ижевск и Нижнекамск.