Российские ученые впервые показали беспилотник на воздушной подушке

Фото: opkrt.ru

"Объединенная приборостроительная корпорация" впервые показала беспилотник на воздушной подушке "Чирок", сообщает пресс-служба "ОПК".

Аппарат разработан Московским научно-исследовательским радиотехническим институтом. По расчетам конструкторов, "Чирок" сможет взлетать и садиться на 100-метровой дистанции, причем для этого подходит вода, болото или твердый грунт.

Беспилотник предназначен для мониторинга поверхности и перевозки грузов. Как ожидается, военные смогут применять "Чирок" для разведки и в качестве ударного аппарата.

Устройство способно подниматься на высоту в 6 тысяч метров, дальность его полета достигает 2,5 тысячи километров. Новый аппарат можно будет использовать в пилотируемом режиме: в частности, он сможет перевозить людей в труднодоступные районы.

О разработке было известно около года назад, макет был представлен на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Модель уже прошла испытания в ЦАГИ Жуковский. В 2015 году "Ростех" представит полноразмерный БПЛА на Международном авиакосмическом салоне.