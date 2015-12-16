На борту Boeing 737 в аэропорту Пулково не обнаружили взрывчатку

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывчатку на борту самолета Boeing 737 в аэропорту Пулково, сообщает МИА "Рооссия сегодня" со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".

Ранее сообщалось, что вылет задержали после анонимного сообщения о бомбе. Самолет должен был отправиться из Санкт-Петербурга в Москву в 13:25. В колл-центр аэропорта Шереметьево позвонила женщина, которая сообщила, что у нее есть подозрение, что этот рейс заминирован.

Сообщение о взрывчатке было ложным. Посадка на рейс уже началась, ориентировочно через 30 минут лайнер вылетит в Москву, говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября разбился авиалайнер Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. В самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.

ФСБ объявила награду в 50 миллионов долларов за сведения о террористах, причастных к взрыву на борту российского самолета.