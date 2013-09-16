Из-за поломки самолета около 200 россиян не могут вылететь из Абу-Даби

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 200 пассажиров рейса авиакомпании Etihad Airways из-за поломки батареи самолета не могут вылететь из Абу-Даби в столичный аэропорт "Домодедово". Пассажиры провели в аэропорту уже пять часов.

В течение часа пассажирам рейса должны предоставить горячее питание, а также сейчас решается вопрос, удастся ли починить самолет. "Если самолет не удастся починить в течение часа, вам будут предоставлены горячая еда и напитки. Вас переправят другим самолетом, который будет отходить приблизительно в час ночи", - приводит слова представителя авиакомпании РИА Новости.

По его словам, все пассажиры на этом самолете улететь не смогут, так как там лишь несколько десятков свободных мест. Остальным придется дожидаться утра, когда им будет предоставлен другой рейс.

Некоторые люди также заказали билеты из Абу-Даби в другие страны, однако, им придется поменять билеты из-за невозможности улететь теми рейсами, которые они заказывали ранее. Авиакомпания обещала предоставить им такую возможность.