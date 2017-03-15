Волейболиста сняли с авиарейса из-за длинных ног

Игрока волейбольной команды "Факел" Александра Кимерова сняли с рейса Самара – Москва из-за нестандартных размеров, сообщает телеканал "Москва 24".

Спортсмен при росте в 2,15 метра физически не помещался в кресле и поменялся местами с одним из пассажиров. Стюардесса заявила, что выбрать себе место – платная услуга, и вернула Кимерова обратно. Затем она пожаловалась командиру экипажа на то, что ноги волейболиста мешают проходу бортпроводников.

По словам волейболиста, ему пришлось выставить колени в проход, чем он снова вызвал возмущение стюардессы. В ходе перепалки девушка вызвала полицейских, которые попросили спортсмена покинуть самолет. Позже стражи порядка, несмотря на увещевания пассажиров, вывели Кимерова.

Действия экипажа самолета и сотрудников полиции возмутили пользователей интернета, в руководстве волейбольного клуба "Факел" удивлены тем, что произошло с их игроком.

Александр Кимеров родился в Москве в 1996 году. В настоящее время выступает за клуб "Факел", раньше играл за московское и краснодарское "Динамо", а также "Урал" из Уфы.