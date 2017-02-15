Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля 2017, 13:30

Транспорт

Летевший из Лондона самолет вынужденно сел в Красноярске

Фото: ТАСС/DPA/Gregor Fischer

Самолет Airbus 330-300, летевший из Лондона в Шанхай, вынужденно сел в красноярском аэропорту "Емельяново", передает "Интерфакс".

Причиной вынужденного приземления стал отказ правого двигателя.

По словам пресс-секретаря аэропорта Леокадии Матвеевой, самолет принадлежит авиакомпании China Eastern.

На борту авиасудна находилось 186 пассажиров и 17 членов экипажа. Технические специалисты сейчас проверяют самолет. По предварительной информации, авиакомпания уже направила в Красноярск резервный борт.

Пассажиры рейса размещены в транзитном зале аэропорта.

самолеты Красноярск вынужденная посадка чп авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика