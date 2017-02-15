Летевший из Лондона самолет вынужденно сел в Красноярске

Фото: ТАСС/DPA/Gregor Fischer

Самолет Airbus 330-300, летевший из Лондона в Шанхай, вынужденно сел в красноярском аэропорту "Емельяново", передает "Интерфакс".

Причиной вынужденного приземления стал отказ правого двигателя.

По словам пресс-секретаря аэропорта Леокадии Матвеевой, самолет принадлежит авиакомпании China Eastern.

На борту авиасудна находилось 186 пассажиров и 17 членов экипажа. Технические специалисты сейчас проверяют самолет. По предварительной информации, авиакомпания уже направила в Красноярск резервный борт.

Пассажиры рейса размещены в транзитном зале аэропорта.