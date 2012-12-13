Рейсы "Новосибирск-Москва" задерживаются из-за сильного мороза

Фото: ИТАР-ТАСС

Три рейса в Москву задерживаются из-за плохих погодных условий в аэропорту Новосибирска. В четверг, 13 декабря, температура воздуха в городе опустилась ниже 30 градусной отметки.



Также на работе аэропорта Толмачево плохо сказывается образовавшаяся морозная дымка. Видимость по области составляет 500, местами – 200 метров, сообщает "Интерфакс".

"Один рейс из Москвы не вылетел, но не по нашей причине. Один самолет из "Внуково" отправлен на запасной аэродром в Кемерово. Сейчас идет посадка пассажиров для отправления в Новосибирск. Остальные рейсы, в том числе международные, отправляются по расписанию", - прокомментировали в справочной новосибирского аэропорта.

Плохая погода также стала причиной отмены большей части междугородних рейсов на автовокзале.