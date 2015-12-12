Самолет "Аэрофлота" Бангкок – Москва вернули со взлетной полосы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет рейса из Бангкока в Москве авиакомпании "Аэрофлот" вернули со взлетной полосы на дополнительный досмотр багажа и пассажиров, сообщает "Коммерсантъ FM".

Борт должен был вылететь более трех часов назад – в 06:15 по Москве. Лайнер уже готовился взлететь, когда командир экипажа объявил о требовании местных властей вернуться на проверку.

Самолет оттащили на буксире на спецстоняку. Сейчас около судна находятся машины полиции и спасателей.

Весь багаж был выгружен из самолета, около 400 пассажиров перевезли на пожарную станцию на аэродроме. Паники среди людей нет, сообщает корреспондент радиостанции с места событий.

Комментариев от сотрудников аэропорта пока не поступало.