Некоторые российские авиакомпании могут обанкротиться – эксперт

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Российским авиакомпаниям не удается компенсировать свои затраты. По итогам первого квартала убытки крупнейших перевозчиков составили 24 миллиарда рублей по сравнению с 16 миллиардами за тот же период в прошлом году.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что перевозчики исчерпали все свои внутренние резервы.

"Весь прошлый год авиакомпании держались за счет оптимизации и внутренних резервов, но сегодня все они уже исчерпаны. Кроме того, по перевозчикам нанесен серьезный удар в виде потери двух самых массовых рынков – Турции и Египта. В мае этого года по сравнению с прошлым международные авиаперевозки упали на треть", – пояснил он.

По мнению эксперта, текущая ситуация может привести к закрытию ряда авиакомпаний. "Россияне стали летать меньше, в том числе за границу. Расходы авиакомпаний растут, потому что все поставщики услуг поднимают цены. При этом авиакомпании не могут до бесконечности поднимать цены на перевозки", – добавил он.

Как пишет "Коммерсантъ", В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта считают, что государство должно продолжать поддержку отрасли за счет снижения налогов. Эксперты издания, в свою очередь, уверены, что авиакомпаниям нужно вести согласованную политику по сокращению избыточных провозных мощностей и повышению цен на билеты.

Накануне стало известно, что Минтранс отложил ввод чартерных рейсов в Турцию. Несмотря на планы перевозчиков немедленно начать полеты, огромной проблемой остается обеспечение безопасности российских пассажиров в турецких аэропортах. После июньского теракта в аэропорту Стамбула вопрос только обострился. Теперь Минтранс ждет от турецкой стороны гарантий обеспечения полной безопасности российских туристов.