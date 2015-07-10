Форма поиска по сайту

10 июля 2015, 09:40

Транспорт

Boeing из Москвы экстренно сел в Новом Уренгое

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет из Москвы экстренно приземлился в Новом Уренгое из-за срабатывания датчика разгерметизации, сообщает ТАСС.

Boeing-737 выполнял рейс Внуково-Новый Уренгой, когда на высоте в несколько тысяч метров сработала система оповещения. На борту были 117 человек, из них восемь детей и семеро членов экипажа.

Самолет приземлился в аэропорту без повреждений, разгерметизации салона не произошло. В настоящее время транспортная полиция проводит проверку по факту инцидента.

2 июля самолет авиакомпании Air France, следующий рейсом Париж – Москва, совершил экстренную посадку в Варшаве. Причиной стал приступ эпилепсии у одного из пассажиров.

Ранее самолет, летевший рейсом Иркутск – Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Баландино города Челябинска. Причиной посадки стало состояние одной пассажирок, у которой подозревают временное психическое расстройство.

