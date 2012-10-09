Женщина родила дочь на борту лайнера во время полета в Москву

Самолет, летевший рейсом "Симферополь-Москва" был вынужден совершить экстренную посадку в Харькове из-за того, что у одной из пассажирок начались роды. Экипаж оказал женщине помощь, а на земле мать и новорожденную девочку ждали врачи

Самолет, следующий рейсом "Симферополь-Москва", был вынужден совершить экстренную посадку в Харькове – у беременной пассажирки начались схватки.

Экипаж самолета принял у женщины роды прямо в небе. На земле мать и новорожденную девочку встретили врачи. Обе были доставлены в больницу.

Пассажиры лайнера в качестве подарка собрали девочке деньги на пеленки.