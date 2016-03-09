Пассажирка Air France пронесла на борт ребенка под видом ручной клади

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пассажирка самолета авиакомпании Air France рейса Стамбул – Париж пронесла на борт воздушного судна ребенка, спрятав его в ручной клади, сообщает МИА "Россия сегодня".

Инцидент произошел вечером 7 марта. Один из пассажиров самолета заметил, что в сумке, которую взяла на борт его соседка, что-то шевелится. Он рассказал бортпроводникам, и они обнаружили в сумке ребенка не старше двух лет.

Женщину и нелегального пассажира пересадили в начало салона самолета. Как ребенка удалось пронести на борт, не сообщается.

7 марта в Стокгольме в багажном отсеке прибывшего из Эфиопии самолета нашли беженца, передает ТАСС. Пассажир чуть не замерз, сидя в отсеке, а от перепадов давления его спасло то, что он сидел в специальном контейнере. Придя в себя, мужчина сразу же попросил убежища.