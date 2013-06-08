Более 200 туристов не могут вылететь из Барселоны в Москву

Более 200 пассажиров не могут вылететь из Барселоны в Москву из-за поломки самолета. Лайнер удалось починить лишь к утру 8 июня, но он до сих пор не поднялся в небо.

В социальных сетях российские туристы пожаловались, что их долгое время не размещали в гостинице. Сейчас людям предоставили номера для отдыха, передает телеканал "Москва 24".

По словам экспертов, туристам должны компенсировать материальные затраты, для подтверждения которых необходимо предоставить билеты и чеки. Также следует выяснить, кто виноват в задержке рейса – туроператор или авиакомпания.