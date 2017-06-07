Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета обнаружили в море, сообщает AFP. На борту воздушного судна находились 116 человек – 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

Ранее стало известно, что самолет вылетел 7 июня после полудня из города Мьей в Янгон. Однако он пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Тавой.

Власти организовали поисково-спасательную операцию с участием морских судов и авиации, при этом новой информации о самолете пока не поступало.