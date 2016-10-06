Пассажиров самолета в США эвакуировали из-за задымившегося Samsung

Пассажиров самолета авиакомпании Southwest Airlines эвакуировали из-за задымления смартфона Samsung. Инцидент произошел в аэропорту города Луисвилл американского штата Кентукки, сообщает "Коммерсантъ".

Один из пассажиров заметил задымившийся телефон за несколько минут до взлета, после чего все 75 человек, находившиеся на борту, в срочном порядке покинули воздушное судно.

В начале сентября компания Samsung остановила во всех странах продажи смартфонов Galaxy Note 7 из-за неполадок с аккумуляторами, в результате которых смартфон может загореться. На тот момент по всему миру были проданы более 2,5 миллиона смартфонов. В компании насчитали 35 случаев перегрева и выхода из строя аккумуляторов.

Старт продаж смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в России отложили на неопределенное время. На рынок новинки могут выйти позже осенью. Все смартфоны, поступившие в страну до 2 сентября, отправлены обратно.

2 августа смартфон появился в продаже в Южной Корее, а с 19 августа – в США, Китае, Австралии и других странах. В России старт продаж Galaxy Note 7 был намечен на 26 августа, а затем отложен до 16 сентября.

Данный смартфон обладает одними из самых продвинутых характеристик среди устройств на базе Android. В частности, он может сканировать радужную оболочку глаз.

В России рекомендованная розничная цена на аппарат составляет почти 65 тысяч рублей.

