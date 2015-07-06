В Хабаровском крае потерпел катастрофу самолет Су-24М

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Два летчика погибли при крушении самолета Су-24М в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Минобороны России, передает "Интерфакс".

Бомбардировщик упал во время планового учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Хурба. В Минобороны отметили, что самолет рухнул в безлюдном районе в 14.35 по московскому времени.

Отметим, на прошлой неделе под Краснодаром потерпел крушение истребитель МиГ-29. Тогда пилот катапультировался и выжил. Причины авиакатастрофы сейчас выясняет специальная комиссия.

В начале июня в Астраханской области разбился МиГ-29, пилоты также успели катапультироваться и не пострадали.