Самолет Ульяновск-Москва вернулся в аэропорт из-за дыма в грузовом отсеке

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет Bombardier, выполнявший рейс Ульяновск-Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в грузовом отсеке, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, на борту сработал датчик дыма, и командир воздушного судна принял решение вернуться. На борту самолета находились 26 пассажиров и три члена экипажа, посадка прошла в штатном режиме.

В ходе обследования Bombardier следов возгорания не обнаружено. Все зарегистрированные на рейс пассажиры вылетели в пункт назначения на другом самолете.

Добавим, что транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, ход доследственной проверки взят на контроль.