Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пассажиров рейса Анталья – Москва доставили в столицу резервным бортом, сообщает Агентство "Москва".

Самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре вечером 4 октября.

По словам представителя краснодарского аэропорта, причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность самолета. Несмотря на это, воздушное судно приземлилось благополучно.

На борту самолета находилось 208 пассажиров. В настоящее время специальная комиссия выясняет все обстоятельства инцидента.