Упавший в Подмосковье самолет оказался истребителем МиГ-29

Очевидцы рассказали о падении истребителя МиГ-29 в Подмосковье

Упавший в Воскресенском районе Подмосковья самолет оказался истребителем МиГ-29, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Перед падением летательного аппарата из него успели катапультироваться два пилота. "Оба пилота получили травмы спины, один из них был эвакуирован в тяжелом состоянии в Москву", - рассказал Агентству "Москва" источник в аварийных службах.

По данным "Интерфакса", военно-тренировочный самолет МиГ-29, возможно, разбился из-за того, что у машины отказала техника. Полеты истребителей МиГ-29 Военно-воздушных сил России из-за аварии приостанавливаться не будут.

"В Подмосковье разбилась опытная машина, принадлежащая авиапрому. В составе ВВС России нет самолетов этого типа. Поэтому их полеты не будут приостанавливаться", - цитирует агентство слова представителя главкомата ВВС.

Напомним, ранее M24.ru сообщало, что в Подмосковье упал легкомоторный самолет. После инцидента самолет не загорелся. На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС России по Московской области.