Первый самолет МС-21 покинул сборочный цех

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Первый пригодный для перелетов экземпляр самолета МС-21 покинул сборочный цех, пишут "Известия".

Лайнер уже завершил тестовые испытания, в настоящее время его готовят к первому полету: МС должны заправить, протестировать работу двигателей и бортовых систем, а также поднять в воздух.

После испытаний Росавиация должна выдать самолету сертификат, и тогда начнется серийное производство. Всего заказано 175 машин, 50 из которых в конце 2018 – начале 2019 года получит "Аэрофлот".

В начале июня прошлого года "Аэрофлот" получил два новых Sukhoi Superjet 100. Лайнер SSJ100 с регистрационным номером RA-89059 носит имя генерал-лейтенанта авиации СССР Алексея Ивановича Семенкова. А самолет RA-89065 назван в честь заслуженного пилота СССР Бориса Семеновича Осипова. Всего Аэрофлот заказал 30 самолетов Sukhoi Superjet 100.

От Sukhoi МС-21 отличается увеличенной дальностью полета и несколько большим количеством посадочных мест (в SSJ-100 максимально может поместиться 108 пассажирских кресел, а в МС – 180).