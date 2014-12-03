Самолет рейса Москва-Воркута совершил вынужденную посадку в аэропорту Салехарда

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет, летевший из Москвы в Воркуту совершил вынужденную посадку в аэропорту Салехарда, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.

Инцидент с лайнером CRJ-100 авиакомпании "РусЛайн" произошел во вторник вечером при заходе на посадку в аэропорту Воркуты. При заходе на посадку не сработали механизмы крыла.

При этом взлетно-посадочная полоса аэропорта не позволяла посадить воздушное судно с такими неисправностями. Командир самолета принял решение об уходе на запасной аэропорт Салехарда, где имелась полоса, достаточно длинная для приземления.

На борту находилось 49 пассажиров и три члена экипажа. Посадка прошла благополучно, судно не повреждено, пассажиры и члены экипажа не пострадали. По факту происшествия начата доследственная проверка.

Отметим, что в середине прошлого месяца самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, вынужден был приземлиться в Екатеринбурге в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров.

Мужчине 1969 года рождения незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города.