СК рассматривает все версии причин авиакатастрофы в Египте – Маркин

Следственный комитет рассматривает все версии причин авиакатастрофы в Египте, заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.

Однако какую-то одну причину катастрофы СК пока не выделяет. "Говорить о каких-либо приоритетных (версиях – m24.ru) можно будет только после завершения ряда следственных действий, главное из которых – расшифровка бортовых самописцев, а также после получения результатов всех необходимых экспертиз", – сказал Маркин.

В Следственном комитете отметили, что уже начато проведение судебно-медицинских экспертиз, также назначены дактилоскопические и генетические экспертизы.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По мнению "Когалымавиа", самолет мог подвергнуться "внешнему воздействию". "Видимо, к моменту входа в пике самолет получил серьезные повреждения. В этот момент экипаж потерял контроль над управлением воздушного судна. Единственной объяснимой причиной разрушения в воздухе может быть внешнее воздействие", – заявил технический директор авиакомпании "Когалымавиа" Сергей Дурасов.