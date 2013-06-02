На чемпионате по высшему пилотажу упал самолет

На подмосковом аэродроме упал спортивный самолет

На чемпионате России по высшему пилотажу упал легкомоторный самолет ЕХ-350. Победитель соревнований Александр Андреенко разбился во время показательного выступления, выполняя фигуру "плоский штопор".

ЧП произошло на аэродроме Большое Грызлово, который находится в Серпуховском районе Подмосковья, около 16.30. Летчик остался жив и был госпитализирован, но вскоре скончался в реанимации. Трагедия произошла на глазах его жены и троих детей.

По предварительным данным, во время полета самолет был исправен.

Несколько лет назад на этом аэродроме уже разбивался самолет: 27 июня 2008 года у Ан-2 отказал двигатель, и он упал в лесу. Погибли два члена экипажа и съемочная группа аэрофотосъемки.