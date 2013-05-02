Форма поиска по сайту

02 мая 2013, 10:37

Транспорт

Со 2 мая гражданским самолетам разрешено летать над Москвой

Гражданским самолетам разрешили летать над Москвой

Со 2 мая гражданские самолеты могут летать над Москвой. Ранее действовавший запрет на полеты над столицей снят. Правда, действует строгое ограничение по высоте - лайнеры не должны опускаться ниже 8 километров.

Авиакомпании не остановились и пытаются добиться от Министерства транспорта России еще больших уступок. Перевозчики просят разрешить полеты на высоте от полутора километров. Но это предложение не нашло понимания у столичных властей - в правительстве говорят, что самолеты своим шумом и копотью будут мешать москвичам.

"Авиационные выбросы составляют менее двух процентов всех выбросов в атмосферу", - привел данные президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук.

Ранее летать над мегаполисом можно было только в экстренных ситуациях и по специальному разрешению диспетчеров. В итоге над аэропортами образовывались своеобразные "пробки".

Что касается мирового опыта, - в Рио-де-Жанейро и Лиссабоне появление самолета над городом является обычным делом.

