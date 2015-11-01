Ространснадзор приостановил полеты Airbus A321 "Когалымавиа"

Ространснадзор приостановил полеты самолетов А321 "Когалымавиа"

Ространснадзор приостанавливает полеты всех судов "Когалымавиа" типа Airbus A321, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на источник в ведомстве.

Надзорное ведомство отмечает, что авиакомпания должна оценить все риски, провести оперативные профилактические мероприятия и принять решение об использовании воздушных судов указанного типа, обеспечив приемлемый уровень безопасности полетов. "Предписание должно быть исполнено к концу дня 2 ноября 2015 года", – уточнили в Ространснадзоре.

В свою очередь представитель холдинга TH&C, в состав которой входит "Когалымавиа", Оксана Головина заявила, что все рейсы авиакомпании, лайнер которой разбился накануне на Синайском полуострове, будут выполняться в штатном режиме.

"Проверка судов будет проводиться поэтапно. В рамках проверки авиакомпания будет поэтапно, по одному, приостанавливать эксплуатацию воздушных судов с целью оценки рисков... Это стандартная процедура, деятельность авиакомпании не останавливается. Все рейсы выполняются в полном объеме в штатном режиме", – заявила Головина в эфире радиостанции "Коммерсант FM".

Ранее m24.ru сообщало, что российские спасатели осмотрят место крушения А321 в Египте на площади порядка 16 квадратных километров.

"Межведомственная рабочая группа под руководством главы МЧС Владимира Пучкова работает непосредственно на месте падения аэробуса, – пояснил представитель МЧС на селекторном совещании в министерстве в воскресенье. – Утверждены правила работ, принято решение по сплошному прочесыванию района поиска на площади более 16 квадратных километров".

"Когалымавиа" не будет приостанавливать полеты Airbus A321

Кроме того, агентство "Франс Пресс" сообщало, что спасатели нашли тело трехлетнего ребенка в районе, отдаленном от основного места крушения российского авиалайнера Airbus А321 на Синайском полуострове.

"Мы нашли трехлетнюю девочку в восьми километрах от основного места крушения самолета", – цитирует информагентство офицера армии Египта, который участвует в поисковых работах.

Обломки российского А321, разбившегося на Синае, разбросаны в радиусе 30 квадратных километрах от места ЧП.

Ночью в Каир прилетели более 80 российских специалистов. Они привезли с собой автотранспорт и все необходимое оборудование и снаряжение, которое позволяет работать в автономном режиме. Спасатели МЧС одной колонной отправились на место катастрофы.

Первый спецборт МЧС России с телами погибших при крушении самолета авиакомпании "Когалымавиа" прилетит в Россию предстоящей ночью. Такие данные озвучил заместитель главы МЧС.

По данным Минтранса России, "черные ящики" разбившегося А321 имеют лишь небольшие повреждения. Их расшифровка, возможно, будет проведена в Египте.

Следователи продолжают опрашивать родственников погибших. Они признаны потерпевшими по уголовным делам, которые были возбуждены по факту авиакатастрофы.

Хронология событий после крушения Airbus A321 в Египте

Напомним, 1 ноября 2015 года в России объявлен днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин.

"В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги России. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Правительству России совместно с органами государственной власти субъектов принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus-321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А-321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.

Копия перечня погибших доступна по ссылке.