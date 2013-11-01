В США разрешат пользоваться планшетами и смартфонами в самолетах

Авиапассажирам в США разрешили не выключать электронику на взлете

В США авиапассажирам разрешат не выключать телефоны, планшеты и другую электронную технику при взлете и посадке. Теперь гаджетами можно будет пользоваться в течение всего полета.

Однако в телефонах необходимо отключать сотовый модуль и активировать "Режим полет". Зато разрешено использовать Wi-Fi и Bluetooth, сообщает телеканал "Москва 24".

Реализация требований Федерального управления авиации США (FAA) будет зависеть от авиакомпаний, каждая из которых имеет право устанавливать свои правила для пассажиров. В FAA рассчитывают, что до конца года большинство авиаперевозчиков последует рекомендациям и разрешат пассажирам не выключать гаджеты.

Пассажиры получат возможность смотреть видео, играть и обмениваться файлами по Bluetooth.

Правила вступят в силу до конца года. Об изменениях в правилах европейских и российских авиакомпаний пока ничего не сообщается.