Лидеры стран СНГ проведут саммит организации в Москве

Лидеры стран СНГ на неформальном саммите организации 15 мая обсудят вопросы экономической интеграции и инновационного сотрудничества, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.

В этот же день пройдет юбилейная сессия Совета коллективной безопасности стран ОДКБ. В ее работе примут участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, которые обсудят вопросы военно-технического сотрудничества и координации внешней политики членов Организации.

Предстоящие встречи станут для президента РФ Владимира Путина первыми многосторонними международными мероприятиями с момента его вступления в должность главы государства.