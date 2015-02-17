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17 февраля, 13:31

В День защитника Отечества салют в столице запустят из 72 установок

салюты День защитника Отечества Сухопутные войска

Фото: ТАСС/Александр Авилов

В День защитника Отечества военные запустят в Москве праздничный салют из 72 установок, сообщил журналистам официальный представитель Сухопутных войск майор Кирилл Киселев. Салют начнется в 21.00.

"В подмосковном Алабино начались тренировки подразделений 449-го отдельного салютного дивизиона округа, который обеспечивает проведение праздничного салюта в Москве. Это подразделение уже 47 лет расцвечивает небо над Москвой в дни государственных праздников", - отметил Киселев.

Он добавил, что программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта. "Это позволяет добиться бесконечного разнообразия картин и сделать салют красочным и интересным", - пояснил представитель Сухопутных войск.

Помимо современных салютных установок артиллерийская батарея дивизиона располагает вооружением времен Великой Отечественной войны. Так, праздничный залп с Поклонной горы 23 февраля произведут 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года.

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Отметим, во время праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества военные планируют произвести до 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Салютные установки разместят в 16 различных точках столицы, основными из которых по традиции станут Воробьевы горы и Поклонная гора.

В прошлом году в честь Дня защитника Отечества на домах-книжках на Новом Арбате включили праздничную подсветку. На фасадах зданий транслировались видеоролики военной тематики.

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