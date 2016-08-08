На День города москвичи увидят в небе кометы, бабочек и смайлики

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На День города в небе над Москвой можно будет увидеть салют из бабочек, комет и смайликов. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госзакупок. Заказчиком стала Московская дирекция массовых мероприятий.

Всего в столице будет 12 площадок для запуска фейерверков. Они расположатся в ЦАО (Москворецкая набережная, Лужнецкая набережная), ЮЗАО, (пустырь на улице Кадырова в Южном Бутове), ЗАО (Поклонная гора и в Ново-Переделкине), САО (парк Дружбы), СВАО (в районе Лианозово), ВАО (Измайлово – городок имени Баумана), ЮВАО (парк Кузьминки), ЮАО (набережная Москвы-реки Братеевского каскадного парка), ЗелАО (Озерная аллея) и в ТиНАО (г. Московский, спортгородок).

Всего в небо над городом будет запущено не менее 6 тысяч 240 залпов, высота раскрытия которых составит от 80 до 200 метров. Мероприятие начнется в 22:00 10 сентября. На праздничный фейерверк город готов потратить до 15 миллионов рублей.

В этом году День города в Москве пройдет во вторые выходные сентября. Ранее на портале "Активный гражданин" был проведен опрос, стоит ли внести поправки в закон "О праздниках города Москвы", которые позволят отмечать его в первые или вторые выходные сентября. Голосование было связано с тем, что раз в несколько лет День города совпадает с другими мероприятиями. Например, в этом году он мог совпасть с Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

В результате голосования 43 процента пользователей портала поддержали данную инициативу, 38 процентов проголосовали против внесения поправок, 8 процентов активных граждан доверили решение вопроса специалистам и 11 процентов затруднились с ответом.