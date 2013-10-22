В столице появился "Знак, рядом с которым все фотографируются"

Фото: mosgorsad.ru

Студия Артемия Лебедева установила в Москве "Знак, рядом с которым все фотографируются". Подобными арт-объектами дизайнеры "оснастили" уже 42 российских города.

Новая "шутливая" достопримечательность ждет туристов и жителей столицы в Саду "Эрмитаж".

Столичный знак отличается от арт-объектов, установленных в других городах в рамках проекта "Знаки в городах": авторы стараются использовать в оформлении разных знаков разные цвета. Так, для Москвы использовали красный фон, а сам указатель закреплен на столбе черного цвета.

Произведен столб был в Америке, а сам знак - в Голландии.