Мандариновые ангелы, сачки-гиганты и гномы откроют сезон катков

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

21 ноября в 13:00 в восемнадцати московских парках начнут работу катки с искусственным льдом. Редакция m24.ru узнала, где в этот день пройдут самые яркие мероприятия, состоятся тренировки с фигуристами, вырастят мандариновое дерево и многое другое.

Бесплатный чай и ретро-шлягеры

В парке искусств МУЗЕОН уличный театр Pololo представит свой номер на площади перед Третьяковской галереей. В мини-спектаклях поучаствуют и прохожие – их будут завлекать артисты.



Для детей на Крымской набережной сыграет экспромт-театр с перкуссиями "Ритмосфера", а вечером гостей парка ждет театрализованное шествие ходулистов и джамперов – под живой аккомпанемент оркестра "Диксиленд", который сыграет традиционный джаз и ретро-шлягеры 30-60-х годов.

Кроме того, в течение дня здесь можно будет приобрести подарки и сувениры, а также выпить бесплатно чая у переливающегося светового бара.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Место : парк искусств МУЗЕОН : парк искусств МУЗЕОН Вход свободный



Гигантские сачки и надувные подушки

Посетители сада "Эрмитаж" увидят шоу "Воображариум по танцам мира". Артисты исполнят на льду испанское танго, традиционный ирландский танец и кабаре Дикого Запада.

Гостям также представят оптические иллюзии и арт-объект "Все наоборот" – елки в елочном шаре.

Придуманные существа фьеки, разгуливающие по территории сада, покажут зрителям театральные перформансы. Завершится программа представлением с использованием надувных подушек и гигантских сачков.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Место : сад "Эрмитаж" : сад "Эрмитаж" Стоимость билета на каток в день открытия: 500 рублей



Гномы на льду

О занятиях по фигурному катанию, хоккею и бегу гостям парка "Красная Пресня" расскажут профессиональные тренеры и инструкторы.

Всех желающих также ждет постановка на льду с участием Белоснежки и семи гномов. Кроме того, герои сказки будут всю зиму участвовать в турнирах и учить детей кататься на коньках.

Программа продолжится дискотекой, которая пройдет прямо на льду и завершится запуском в небо белых воздушных шаров.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Место : парк "Красная Пресня" : парк "Красная Пресня" Вход на мероприятие свободный, на каток – по билетам



Видеопроекции и объемные фигуры

Сад имени Баумана откроет каток представлением участников движения "Принеси свой проектор". Зрители увидят работы современных видеохудожников.

Видео будут проецировать не только на экран, но и на объемные фигуры, установленные в парке. Кроме того, весь вечер для будет работать ди-джей.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Место : сад имени Баумана : сад имени Баумана Вход на мероприятие свободный, на каток – по билетам



Танцоры и тантамареска

На сцене парка "Таганский" зрителям покажут театрализованное шоу-кабаре, выступят жонглеры и танцоры. В тантамареске, установленной специально к открытию катка, можно будет сделать фотографии, а также поучаствовать в кулинарных мастер-классах.

Как и в парке "Красная Пресня", здесь пройдет дискотека на льду.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Место : парк "Таганский" : парк "Таганский" Вход на мероприятие свободный, на каток – по билетам



LadyGaga на тромбоне

В Измайловском парке духовой оркестр BRASS’OK исполнит композиции LadyGaga и Beyonce с помощью тромбонов, труб и перкуссий.

Здесь также выступят группы "Братья Грим", "Маннхэттэн", "Бостон-бэнд". В конце вечера в небо запустят фейерверки.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Место : Измайловский парк : Измайловский парк Бесплатно



Жонглирование будильниками

В парке "Кузьминки" выступят артисты театра "Фрик Фабрик" – они покажут трюки на цирковом полотне. Все желающие также научатся жонглировать будильниками, ботинками и даже подушками.

Вечер завершится представлением театра "Огненные люди".

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Место : парк "Кузьминки" : парк "Кузьминки" Вход свободный



Мандарины и ангелы

На Фонтанной площади парка "Садовники" вырастет "мандариновое дерево" – его своими руками сделают посетители и мастера-декораторы.

Мандарины на деревце будут вязаными: любой желающий сможет повесить свой фрукт на ветку и загадать желание. Кроме того, "Антикварный цирк" представит интерактивный перформанс "Мандариновый ангел".

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Место : парк "Садовники" : парк "Садовники" Бесплатно



Женя Любич и духовики-снеговики

Парк "Перовский" готовит для гостей выступление снеговиков – музыкантов духового оркестра в костюмах. Хедлайнером концерта станет певица Женя Любич, которая исполнит свои самые известные композиции.

Здесь же организуют мастер-класс по изготовлению елочных игрушек и фотозону, где все желающие сделают снимок в зимней атмосфере – для этого будет задействована машина, производящая искусственный снег.

Открытие катка здесь запланировано на 21 ноября, но все зависит от погоды, поскольку это будет натуральный лед. Заработает также теплая раздевалка с камерой хранения. На территории парка будет работать и бесплатный круглосуточный каток на хоккейной площадке.



Фото: ТАСС/Валерий Матыцин