Каток для романтиков откроется в саду "Эрмитаж"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Зимний сезон стартует в саду "Эрмитаж" 30 ноября. В этот день там откроется самый романтичный каток в Москве.

"Каток будет оформлен в стиле ярнбомбинг. Так называемое "вязаное граффити" - модный тренд в европейских городах, нынче он дошел и до России. Мы оденем в свитера деревья и лавки в саду", - отметили организаторы.

Площадь катка с искусственным льдом составит 900 квадратных метров. Переодеться и взять в прокат коньки посетители смогут на первом этаже отапливаемого двухэтажного павильона. Перекусить можно на втором этаже в "Ё-кафе".

В день открытия гостей ждут сюрпризы: конкурсы, подарки, флешмоб. Также запланировано шоу на льду, выступать будут артисты цирка Юрия Никулина: жонглеры, акробаты и трюкачи в ярких костюмах. В павильоне парка выступит саксофонист Nick Ferra.

Билеты на открытие катка начнут продавать в кассе в день мероприятия. Можно купить билет за 500 рублей и за 1000 рублей (в стоимость входит посещение праздничного буфета).

Сбор гостей в 18.00.

Добавим, что в саду "Эрмитаж" также будет работать каток с натуральным льдом. В этом году кататься можно на аллеях теневой части сада. Площадь катка – 4000 квадратных метров. Здесь также будет работать теплый павильон с прокатом коньков и гардеробом. Горячие закуски и напитки можно найти в шатре на льду.

Каток работает по понедельникам с 14.00 до 23.00, со вторника по пятницу с 12.00 до 23.00, по выходным с 10.00 до 23.00. Билет по будням – 250 рублей, в выходные и праздничные дни – 350 рублей. Бесплатный вход – детям до семи лет, детям с ограниченными физическими возможностями, сиротам, детям из многодетных семей и их родителям. Пенсионерам – скидка 50 процентов, а по вторникам с 12.00 до 15.00 вход бесплатный.

Для посетителей двух катков в саду "Эрмитаж" откроют школу фигурного катания. Для детей в прокате можно взять специальные поддерживающие установки в виде фигурок пингвинов и медвежат.