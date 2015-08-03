Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа 2015, 17:57

Культура

Театр классического балета устроит фестиваль в саду "Эрмитаж"

Фото предоставлено Театром классического балета

Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева анонсировал ежегодный фестиваль, в программу которого вошли самые знаковые и любимые спектакли: "Жизель" А. Адана, "Дама с камелиями" на музыку Дж. Верди к опере "Травиата", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Чайковского и другие.

Фестиваль, получивший название "Балет в саду "Эрмитаж", пройдет на сцене "Новой оперы" с 4 августа по 30 сентября. Он завершится двумя "Вечерами Стравинского" – 29 и 30 сентября театр покажет балеты "Жар-птица" и "Весна священная" в авторской постановке Наталии Касаткиной и Владимира Василева.

В этом году в форуме участвуют и совсем юные артисты, многие из которых впервые будут выходить на сцену в главных ролях. Руководители балета очень надеются, что зрители по достоинству оценят молодой коллектив театра.

Время: с 4 августа по 30 сентября

Место: сад "Эрмитаж"

сад Эрмитаж фестиваль балет Новая опера фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика