Театр классического балета устроит фестиваль в саду "Эрмитаж"

Фото предоставлено Театром классического балета

Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева анонсировал ежегодный фестиваль, в программу которого вошли самые знаковые и любимые спектакли: "Жизель" А. Адана, "Дама с камелиями" на музыку Дж. Верди к опере "Травиата", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Чайковского и другие.

Фестиваль, получивший название "Балет в саду "Эрмитаж", пройдет на сцене "Новой оперы" с 4 августа по 30 сентября. Он завершится двумя "Вечерами Стравинского" – 29 и 30 сентября театр покажет балеты "Жар-птица" и "Весна священная" в авторской постановке Наталии Касаткиной и Владимира Василева.

В этом году в форуме участвуют и совсем юные артисты, многие из которых впервые будут выходить на сцену в главных ролях. Руководители балета очень надеются, что зрители по достоинству оценят молодой коллектив театра.