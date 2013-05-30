В Москве появятся современные сельхозрынки

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены возродить сельскохозяйственные рынки. Соответствующую концепцию развития уже разработали в департаменте торговли и услуг. Накануне она была представлена на заседании общественно-экспертного совета при ведомстве.

По мнению главы департамента Алексея Немерюка, современные сельхозрынки могут быть кластерного типа, чтобы все можно было купить у себя в районе. Для этого предполагается внести правки в федеральный закон о рынках, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным исследований, москвичам недостаточно овощей и фруктов. По объему потребления мяса столица занимает 8-е место по России, а по овощам - 66-е. При этом из 51 функционирующего рынка, продуктами торгуют всего 27. Этому поспособствовал запрет на торговлю в некапитальных торговых комплексах. По словам Алексея Немерюка, это еще одна причина, почему в Москве самая дорогая продуктовая корзина после Дальнего Востока.