Директор Даниловского рынка – о ценах на продукты и школе Джейми Оливера

Директор Даниловского рынка Максим Попов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" о кулинарной школе Джейми Оливера на рынке, ценах на продукты и необычных опциях для покупателей.

"Мы в течение двух-трех последних лет готовили людей к тому, что рынок может и должен выглядеть по-другому, как некое предприятие XXI века. Невозможно пребывать в 1990-х годах. Мы еще раньше начали делать небольшие кофейни, пекарни.

Люди стали приходить к нам завтракать и обедать. Покупатели готовы к открытию кулинарной школы и новых гастропроектов, новых формаций. Помимо школы Джейми Оливера у нас будет порядка двух-трех кулинарных школ. Но самое главное – то, что рынок остается. Мы будем приглашать новых фермеров и производителей", – сказал он.

Гендиректор Даниловского рынка – о кулинарной школе Джейми Оливера

Попов подчеркнул, что компания "Эксперт-Юнион", купившая рынок несколько месяцев назад, должна вложить достаточно большие средства в его развитие.

По его словам, на рынке уже работают девушки-гиды, которые проводят для покупателей экскурсии, рассказывают про продукты и цены и помогают торговаться. Также на рынке есть лаборатория, где клиенты могут проверить качество купленного товара.

Другая необычная традиция рынка – "Лавка доброты", в рамках которой пожилым людям, пенсионерам и малоимущим гражданам каждый понедельник на рынке бесплатно раздуют продукты.