Кому в Москве выгодны нелегальные торговые точки

Более тысячи нелегалов задержала полиция на территории ТЦ "Москва"

Более тысячи нелегальных мигрантов задержала полиция на территории торгового центра "Москва". По данным правоохранительных органов, в павильонах обнаружены тонны контрафактной продукции. Почему спустя четыре года после закрытия Черкизовского рынка, его порядки вновь возвращаются на торговые площади столицы? В проблеме разбирался обозреватель телеканала "Москва 24" Николай Петров.

Очередные обыски, аресты и массовые задержания нелегалов, на крупном вещевом рынке вдруг напомнили об одном научном заблуждении. Еще со времен Аристотеля многие ученые всерьез верили в теорию самозарождения жизни. Суть теории была в том, что рыбы возникают из ила, черви из почвы, мыши из грязи, мухи из протухшего мяса.

Точно так же и рынок "Черкизон" загадочным образом воспроизводит себя снова и снова и каждый раз на новом месте. То под именем "Садовода", то как торговый центр "Москва". А вместе с ним, как мухи из мяса, самозарождаются одни и те же проблемы: горы контрафакта, тонны китайского ширпотреба, ввезенного в обход таможни, миллиарды черного нала, нелегальная банковская деятельность, этнические преступные группы и, естественно, толпы нелегалов.

Биологическая теория самозарождения жизни рухнула после того, как ученые Луи Пастер и Илья Мечников доказали, что патогенные микробы и споры плесени начинают размножаться только там, где для них созданы условия и есть питательная среда.

По аналогии, получается, что крупные торговые площадки в виде вещевых рынков - как раз создают оптимальные условия для размножения криминальных бактерий и контрафактной плесени.



Можно согласиться с тем, что к возрождению теневых нравов "Черкизона" на любой крупной торговой площадке имеет отношение "невидимая рука рынка". Но в реальности у каждого рынка, кроме "невидимых рук", есть вполне видимая голова: совладелец, соучредитель. Одним словом - предприниматель.

Проблема в том, что в России почему-то предпринимателями называют не тех, кто создает новый востребованный товар или революционный технологический продукт, не тех, кто строит заводы и лаборатории. А бизнесменов наподобие владельца бывшего "Черкизона" Тельмана Исмаилова. Его бизнес-идея проста как два пальца: не нужен ни завод, ни изобретение. Берешь участок земли, ставишь контейнеры в два этажа и сдаешь их кому угодно в аренду. И пусть торгуют всем, чем хотят. Хозяин спит - деньги капают.

"Черкизон" - это не просто рынок и даже, и теневая часть новой русской экономики. Лучшей питательной средой для "Черкизонов" являются деньги самых обычных законопослушных граждан России. Да, на таких рынках цены ниже и товары дешевле. Но нельзя жаловаться на качество китайского ширпотреба или засилье гастарбайтеров, ходить на "русские марши" - и одновременно из-за копеечной экономии покупать одежду и любые другие товары у тех же нелегалов, торгующих контрафактом. Получается, как в анекдоте про трусы и крестик. Тут - либо-либо.

Каждой такой покупкой мы сами, добровольно, поддерживаем производителей подделок, криминальные крыши, нелегальных китайских банкиров. Из наших денег, отданных продавцам на таких рынках, кормятся чиновник и участковый, контролер и таможенник.

Вот и получается, круговорот рынков в природе, самозарождение мышей и грязи, мух из мяса, гастарбайтеров и преступности - из неистребимого духа очередного "Черкизона".

Николай Петров