Овощебаза "Покровская" переедет в Хлебниково

Фото: ИТАР-ТАСС

Решение о судьбе плодоовощной базы "Покровская" в районе Бирюлево Западное примут Роспотребнадзор и суд. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Чиновник отметил, что обе инстанции вынесут вердикт после того, как станет определено, насколько серьезными были нарушения санитарных норм на плодоовощной базе, сообщает телеканал "Москва 24".

При этом закрытие Покровской овощебазы, если оно произойдет, не станет толчком для прекращения деятельности других плодоовощных баз на территории Москвы. Кроме того, ее закрытие не приведет к перебоям в поставках овощей в магазины столицы.

Большинство арендаторов с закрытой овощебазы переехали на одну из баз в Подмосковье. Новая "точка дислокации" владельцев площадей на Покровской овощебазе - "Вегетта" в поселке Хлебниково, добавил чиновник.

Базы планируется постоянно проверять, кроме того, контроль будет усилен также за рынками и другими торговыми точками, сказал Немерюк.

Сергей Собянин ранее заявил, что плодоовощная база закрыта и, по всей видимости, уже не откроется. Мэр Москвы обратил внимание на то, что руководство Покровской овощебазы не соблюдало требования законодательства России.

Собянин считает, что рынки и торговые точки необходимо проверять ежедневно.