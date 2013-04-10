Торговались еще прадеды: старейшие рынки Москвы

Дорогомиловский рынок будет реконструирован, а не закрыт. Этот продовольственный рынок считается главным в столице. M24.ru напоминает и о других московских рынках, которые обязательно стоит посетить

Один из старейших рынков Москвы, Дорогомиловский, будет реконструирован. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с муниципальными депутатами Западного административного округа. Ранее в прессе не раз появлялись сообщения о возможном закрытии рынка. Однако, по словам мэра, Дорогомиловский рынок является продовольственным и поэтому закрытию не подлежит.



Дорогомиловский рынок: раки. Фото: ИТАР-ТАСС

Поход на хороший рынок - удовольствие, ничем не уступающее походу в ресторан: столько всего можно попробовать. Ради этого праздника вкусовых рецепторов обязательно стоит посетить Дорогомиловский рынок.

Его история начинается в 1938 году. Тогда это были обыкновенные сколоченные из досок торговые ряды рядом с Киевским вокзалом (недалеко от Дорогомиловской заставы), куда колхозники привозили мясо, овощи, фрукты и цветы. Первое капитальное здание рынка было построено в 1981 году.

Здесь закупают продукты шеф-повара лучших ресторанов Москвы. Жители центра тоже наведываются сюда за провизией.

Дорогомиловский рынок считается главной гастрономической площадкой города. Тут можно найти все сорта рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов и ягод, специй и сладостей.

В мясных рядах свои порядки. У заячьих тушек на лапках оставлен мех — ведь покупатель должен знать, что ему продают. Здесь можно купить и трехнедельных поросят, и баранину, и говядину, а также множество видов птицы.

На рыбных рядах — океанические омары, крабы, устрицы, свежевыловленные креветки, речные карпы и волжские раки. А чтобы покупателя ничего не отвлекало от выбора товаров, здесь можно нанять грузчика с тележкой, как в супермаркете, который поможет с их транспортировкой.

Вообще, на рынки часто ходят ради продуктов, которые трудно купить в обычных магазинах, например, на Дорогомиловском продается фермерская конина, получившая одобрительный отзыв шефа одного из итальянских ресторанов Москвы.

В целом, рынок оправдывает свое название: здесь дорого. Правда, в мае 2011 года на территории рынка начали работать социальные магазины, где можно приобрести продукты с минимальной наценкой по "Социальной карте москвича".

Преображенский – тоже один из старейших сельскохозяйственных рынков города. Он возник в 1932 году на месте снесенных келий старообрядческого монастыря и богадельни на Преображенском валу. Теперь монастырь по соседству с рынком восстановлен и снова действует. Преображенский рынок всегда пользовался неизменной популярностью у москвичей: приемлемые цены и хорошее качество продукции всегда привлекали сюда не только жителей Преображенки, но и людей из других районов города. Это одно из немногих мест в Москве, где можно купить, например, живых миног или ладожскую корюшку.



Даниловский рынок. Фото: ИТАР-ТАСС

Еще один рынок, расположенный вблизи монастыря – Даниловский – это древнейшее торговое место в Москве. Свое название он получил от Даниловского монастыря, основанного в 1282 году князем Даниилом, младшим сыном благоверного князя Александра Невского. Торговля здесь велась примерно с XIII - XIV века. В нынешнем виде рынок был учрежден в 1963 году, и хотя времена были атеистические, его название отсылало к имени князя, канонизированного православной церковью в конце XVIII века.

Рынок также считается одним из лучших в Москве, здесь, как и на Дорогомиловском, закупают провизию шеф-повара столичных ресторанов. Кроме того, фермеры торгуют здесь своей продукцией без посредников. Особенно хороши здесь сметана и молоко. А за качеством товаров следит лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы.

Рижский рынок также один из старейших рынков Москвы. Торговые ряды появились здесь в начале XX века. Торговали тогда на самой площади и в деревянном здании Крестовского рынка (рядом находилась Крестовская застава). В более современном виде Рижский колхозный рынок был открыт по решению Моссовета на площади Рижского вокзала, а здание рынка было построено в 1982 году. Известность рынок получил в конце восьмидесятых годов прошлого века в связи с развитием кооперативного производства и приходом рыночной экономики в СССР.



Рижский рынок, 1991 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Во время перестройки Рижский рынок стал знаменитым на всю Москву островком свободной торговли. На рынке продавались изделия советских кооперативов, товары западного производства — от обуви до мебели, в том числе многочисленные подделки.

Григорий Медведев