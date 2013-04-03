Тотальный диктант в Москве проведут Ярмольник, Быков и Кортнев

Фото: ИТАР-ТАСС

Диктовать тексты для желающих проверить свою грамотность 6 апреля будут известные ведущие, актеры, писатели, журналисты, а также профессиональные филологи. В Москве Тотальный диктант прочитают Леонид Ярмольник (площадка в МВШСЭН), Алексей Кортнев (МЭСИ), Юрий Колокольников (МГУ) и Дмитрий Быков (РУДН).

Помимо столицы акция пройдет в 170 городах России и мира. Кроме того, в этом году к ней присоединятся космонавты-испытатели в Звездном городке и участники Российской антарктической экспедиции - сотрудники круглогодичной станции "Прогресс".

Автором текста диктанта на этот раз стала писательница Дина Рубина, она прочитает свое сочинение в Новосибирском государственном университете. Кроме того, в Лондоне "диктатором" станет журналистка Божена Рынска, в Риге - кинокритик и журналист Вадим Агапов, в Сиднее – Народный артист СССР Александр Диаманди. Не останутся в стороне от Тотального диктанта и представители власти: в Ясной поляне текст продиктует советник президента по культуре и искусству Владимир Толстой, в Саратове, замминистра образования Саратовской области Надежда Рукан, в Ульяновске – региональный министр образования Екатерина Уба.

В Москве 6 апреля акция Тотальный диктант пройдет сразу на 10 площадках. Среди них: Факультет журналистики МГУ, Московская высшая школа социальных и экономических наук, Российская государственная библиотека для молодежи, Российский университет дружбы народов, офис "Яндекса" и другие. Полный список площадок можно посмотреть на сайте проекта - totaldict.ru.

Чтобы принять участие в диктанте, необходимо пройти регистрацию, выбрать площадку и уведомить об этом организаторов. При этом с собой надо взять документ, удостоверяющий личность. Кроме того, можно написать диктант по интернету. 6 апреля с основных площадок проекта будет организована онлайн-трансляция на сайтах totaldict.ru, ttk.ru, myttk.ru, baikal-ttk.ru.