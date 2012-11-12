На северо-востоке столицы ликвидируют разлив ртути

Фото: ИТАР-ТАСС

В здании на северо-востоке Москвы произошел разлив ртути. На место ЧП выехали специалисты.

Инцидент произошел в понедельник вечером по адресу: улица Проходчиков, дом 10, корпус 2. Известно, что по этому адресу находятся компания, занимающаяся светодиодным освещением, и предприятие, занимающееся герметизацией межпанельных швов.

О площади разлива опасного металла, а также о подробностях инцидента не сообщается.

Для ликвидации последствий разлива ртути на место происшествия выехали специальные службы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.