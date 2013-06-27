Борис Березовский по-прежнему находится в розыске

Фото: ИТАР-ТАСС

Международный розыск Бориса Березовского до сих пор не прекращен из-за позиции инициатора розыска.

НЦБ Интерпола МВД России не может подготовить и направить документы в Интерпол для снятия Березовского с международного розыска, так как инициатором розыска является Следственный комитет, передает РИА Новости.

У СК отсутствуют официальные документы о смерти обвиняемого, в связи с чем оснований прекращения уголовного дела и отмены розыска бизнесмена не имеется.

Кроме того, Федеральная служба судебных приставов России также отмечает, что не получала официального уведомления о смерти олигарха.

Напомним, Березовский скончался в своем доме в предместьях Лондона 23 марта и был похоронен в графстве Суррей 8 мая.