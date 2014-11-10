На юго-западе Москвы пропала 11-летняя девочка

В Ясеневе пропала 11-летняя школьница

На юго-западе столицы в районе Ясенево пропала 11-летняя Настя Кравченко, передает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, девочка ушла из дома днем 8 ноября и не вернулась. Приметы: рост 140-145 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, длинные светло-русые волосы. Она также была одета в малиновую куртку, шапку с помпоном, синие спортивные штаны и бордовые ботинки.

Отметим, что в начале сентября стартовала совместная акция "Активного гражданина" и "Лизы Алерт". Вместе с текущими опросами по городским проблемам в систему транслируются приметы и фотографии пропавших людей.

Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт", доступны пользователям, локализованным в районе, где произошло исчезновение. В случае пропажи ребенка его приметы получают все без исключения пользователи.

Юзеры могут отметить, видели ли они пропавшего, узнать телефон, по которому можно связаться с теми, кто ищет человека, а также заявить о желании участвовать в спасательной операции или о готовности распечатать листовки с приметами.