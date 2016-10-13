Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2016, 10:41

Культура

Шипы, розы, пушки и ароматы: секреты центра Москвы откроют на экскурсии

Фото: ТАСС

Экскурсовод Алексей Мишин пригласит на прогулку по московскому тихому центру всех, кому интересна история столицы. Об этом сообщает сайт общества пеших прогулок "Москваход".

Гости узнают о лавках, пассажах и домах Пушечной улицы, Рождественки и Варсонофьевского переулка, побывают на Пушечной улице и представят запахи пороха, железа и свинца, витавшие здесь много лет назад. Посетители увидят, в каком дворе отлили Царь-пушку.

Также гости погрузятся в мир ароматов, ведь маршрут прогулки пройдет мимо бывшей гостиницы "Альпийская роза", дарившей постояльцам чарующие запахи.

Варсонофьевский переулок напомнит не о розах, а о шипах: когда-то здесь колдовали над ядами, используя эти цветочные элементы. Алексей Мишин расскажет и о переводчице Норе Галь, подарившей нам "Маленького Принца" и его Розу.

Место: на улице на выходе из станции метро "Кузнецкий мост"

Время: 13 октября, 12:00

Цена: 300 рублей

розы запахи экскурсия свежий воздух маршруты и гиды

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика