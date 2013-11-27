Сегодня, 27 ноября, культовый рок-музыкант и основатель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков отмечает 60-летие. Вклад, сделанный им в развитие отечественной музыки, сложно переоценить. Он объединил вокруг себя огромное количество людей, чьи имена, как и его, стали культовыми для русского рока.

Лидеру группы "Аквариум" Борису Гребенщикову исполняется 60 лет

В разные годы с основанной БГ группой "Аквариум" сотрудничали Эдмунд Шклярский ("Пикник"), Сергей Курехин ("Поп-механика"), Армен Григорян ("Крематорий"), Вячеслав Бутусов ("Наутилус Помпилиус") и многие другие. Именно Борис Гребенщиков спродюсировал первый альбом группы "Кино", вдохнув жизнь в новое течение рок-музыки.

В честь юбилея Гребенщиков выпустил сингл "Праздник урожая во дворце труда". В мини-альбом вошли песни "Губернатор", "Праздник урожая во дворце труда" и "Не было такой и не будет".

Начало пути и первое признание

Несмотря на любовь к музыке, Гребенщиков получил математическое образование. Он учился в Ленинградском университете, где в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким (известным как Джордж) основал группу "Аквариум". Как позднее Борис Борисович уточнял в интервью, группа задумывалась как "общность людей с хорошим отношением друг к другу". В 1973 году на домашней студии был записал первый альбом "Искушение Святого Аквариума".

Борис Гребенщиков (второй слева) и "Аквариум". Фото: ИТАР-ТАСС

В 1976 году Борис Гребенщиков окончил университет и устроился на работу в НИИ социологии. Музыку он не забросил - продолжал писать песни. Выйдя из подполья, стал чаще давать концерты, впервые женился, однако расстался с женой уже через два года. В 1977 году стал сооснователем первого советского самиздатовского журнала о рок-музыке "Рокси".

В 1978 году БГ увлекся Бобом Диланом и летом записал с Майком Науменко альбом "Все братья - сестры".

Эксцентричность и табу

В 1980 году Гребенщиков был исключен из комсомола и уволен с работы. А все из-за фестиваля "Весенние ритмы. Тбилиси-80" - одного из первых официальных рок-фестивалей в СССР - во время выступления на котором БГ лег на спину (продолжая играть) и поставил гитару между ног. В это время другие участники коллектива поставили на него виолончель и изобразили автоматную очередь в зал. Помимо обвинения в непристойном поведении, Гребенщикова обвинили в пропаганде гомосексуализма. Естественно, группа была официально запрещена. Мало того, после скандала с Гребенщиковым официально развелась первая жена.

Борис Гребенщиков. Фото: ИТАР-ТАСС

Уже через год "Аквариум" вошел в Ленинградский рок-клуб и стал выступать на его фестивалях. А еще год спустя, в 1982 году, Гребенщиков спродюсировал первый альбом тогда еще никому неизвестной группы "Кино" под названием "45". Это дало толчок советскому року - группа первой использовала вместо барабанной установки драм-машину.

Уход и возвращение на сцену

В августе 1988-го БГ работал в США и Великобритании над сольным альбомом Radio Silence. Там же он давал сольные концерты. В связи с этим в начале 1990-х "Аквариум" прекратил свою деятельность, и Гребенщиков собрал "БГ-Бэнд", с которым выступал до 1992 года. Также в это время он увлекся буддизмом и называл себя учеником ламы-датчанина Оле Нидала, что не могло не отразиться на стиле будущих песен "Аквариума".

Фото: ИТАР-ТАСС

В 1993 году "Аквариум" возвращается на российскую сцену. Тогда же БГ помог Чижу с записью дебютного одноименного альбома.

Начиная с 1980-х годов в русских фильмах звучит музыка "Аквариума", а в некоторых картинах Гребенщиков снимался сам. Например, в фильме "Два капитана 2", где он и Курехин исполнили главные роли.

Современная деятельность

С конца 90-х до середины 2000-х БГ и группе было присуждено множество премий, включая "Триумф" (БГ является первым и единственным рок-музыкантом, кому она была присуждена), "Люди нашего города", "За вклад в развитие рок-музыки", Царскосельскую художественную премию. А в ноябре 2003-го Гребенщикову вручили Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (за большой вклад в развитие музыкального искусства).

В 2005 году Борис Гребенщиков основал радиопрограмму "Аэростат", посвященную отечественному и зарубежному року и альтернативной музыке, которую сам и вел. В 2004 и 2007 годах прошли его персональные фотовыставки в Санкт-Петербурге и Москве. На них были представлены эксперименты музыканта в области фотографии.

С 2002 года Гребенщиков издал восемь книг, в том числе четыре из них посвящены "Аэростату". Последняя работа "Трамонтата" вышла в этом году. В нее вошли стихи, написанные Гребенщиковым за последние десять лет. Кроме того, БГ увлекается философией Китая и Индии - перевел с английского буддийские и индуистские тексты.

Фото: ИТАР-ТАСС

В настоящее время, помимо работы над новым материалом, БГ также готовится к постановке музыкального спектакля "Музыка серебряных спиц", основанного на песнях Гребенщикова и "Аквариума". А уже 3 декабря в столице пройдет выставка живописи "Борис Гребенщиков. Свойства пейзажа".

Так что 60 лет - далеко не пенсионный возраст... Многое впереди.