Первый за последние 20 лет альбом Pink Floyd выйдет 10 ноября

Обложка The Endless River

Легендарная рок-группа Pink Floyd выпустит первый за 20 лет альбом под названием The Endless River. Пластинка выйдет 10 ноября на лейбле Columbia и будет содержать 18 композиций. Об этом сообщает Pitchfork.

В альбом The Endless River войдут ранее неизданные треки британцев, в том числе новые записи, текст и музыка которых были сочинены 20 лет назад.

В записи пластинки приняли участие музыканты Дэвид Гилмор и Ник Мейсон. Также в композициях были использованы партии клавишника группы Ричарда Райта, умершего в 2008 году. Бас-гитарист и вокалист Pink Floyd Роджер Уотерс не участвовал в записи пластинки.

"Мы переслушали около 20 часов записей наших совместных песен и поняли, что запишем в новом альбоме. Мы добавили новые детали, переработали известные композиции и сделали альбом XXI века", - сообщает Гилмор.

Ник Мейсон рассказал, что посвящает The Endless River безвременно ушедшему клавишнику группы. "Я думаю, что эта пластинка будет олицетворением всего того, что делал для Pink Floyd Ричард. Прослушивая этот альбом, мы все поняли, что он был особенным музыкантом", - считает Мейсон.

Напомним, в июля уже сообщалось о выходе альбома, но в октябре. Об этом сообщала в своем Twitter Полли Сэмсон, жена гитариста Pink Floyd Дэвида Гилмора. В 1994 году группа готовилась к изданию своего последнего альбома, The Division Bell. Таким образом, на новом альбоме будут звучать композиции клавишника Рика Райта, ушедшего из жизни в 2008 году.