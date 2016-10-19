Чак Берри выпустит первый за 38 лет альбом

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Легендарный американский музыкант и певец Чак Берри, во вторник отметивший свое 90-летие, выпустит первый за последние 38 лет альбом. Об этом сообщает "Лента.ру".

Пластинку выпустит звукозаписывающая компания Dualtone Records. В альбом под названием "Чак" войдут, главным образом, новые оригинальные композиции.

Пластинка была записан в нескольких студиях Сент-Луиса. Участие в ее подготовке приняли дети исполнителя: Чарльз Берри-младший (гитара) и Ингрид Берри (гармоника). Также в записи участвовали бессменный бас-гитарист Берри на протяжении сорока лет Джимми Марсала, пианист Роберт Лор и ударник Кейт Робинсон.

Точная дата выхода альбома не называется, релиз намечен на 2017 год. Последний на данный момент альбом Берри Rock It был выпущен в 1979 году.

